मुंबई, 01 जून: महाराष्‍ट्र में उद्धव ठाकरे के इस्‍तीफा देने के बाद माना जा रहा था कि भाजपा देवेंद्र फडणवीस को मुख्‍यमंत्री बनाएएगी लेकिन अचानक से बड़ा परिवर्तन करते हुए अचानक से फडणवीस ने मीडिया के सामने आकर ऐला कर दिया किया शिवेसेना नेता एकनाथ शिंदे मुख्‍यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। मैं सत्‍ता से दूर रहूंगा लेकिन तीन घंटे उन्‍होंने शिंदे के शपथ लेने के बाद खुद डिप्‍टी पद की शपथ लेकर सबको हैरान कर दिया। वहीं महाराष्‍ट्र के दो बार मुख्‍यमंत्री रह चुके फडणवीस को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी।

मनसे प्रमुख ने एक लेटर में लिखा कि "सभी ने सोचा था कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कभी-कभी पार्टी के निर्देशों को स्वीकार करना पड़ता है। इसे हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता और नेता को याद रखना चाहिए।"

