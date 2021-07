India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 26 जुलाई। बॉलीवुड एक्‍ट्रेस शिल्‍पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा अश्‍लील फिल्‍म बनाने के आरोप में पिछले हफ्ते गिरफ्तार हुए थे। जब से राज कुंद्रा अरेस्‍ट हुए है तब से कई एक्‍ट्रेस और मॉडल ने सोशल मीडिया के जरिए उन पर गंभीर आरोप लगए हैं। इस मामले में एक्‍ट्रेस फ्लोरा सैनी का नाम भी जुड़ता नजर आ रहा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार एक्‍ट्रेस फ्लोरा सैनी को राज कुंद्रा और उनके सहयोगी उमेश कामत द्वारा उनके आगामी ऐप बॉलीफेम पर एक फिल्म में एक गाने की शूटिंग के लिए बात हुई थी। वहीं अब फ्लोरा सैनी ने एक वीडियो जारी कर इस मामले में अपनी सफाई दी है।

Raj Kundra Case: 'Gandii Baat' actress Flora Saini said - I am not from the film family, that's why my name is being dragged