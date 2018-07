हिमा दास का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा, 'आपको सलाम'

नई दिल्ली। भारतीय एथलीट हिमा दास ने आईएएएफ वर्ल्ड अंडर-20 एथेलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर फाइनल में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। 18 वर्षीय हिमा ट्रैक ईवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। उनके ये खिताब जीतने के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी हिमा को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है। राहुल गांधी ने लिखा कि वो इस ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई देते हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एथलीट हिमा दास को आईएएएउ वर्ल्ड अंडर-20 एथेलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्विटर पर बधाई संदेश देते हुए लिखा, 'नीचे वीडियो में आप देखेंगे कि फिनलैंड में हुए वर्ल्ड अंडर एथेलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली हिमा को क्या खास बनाता है। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के ट्रैक ईवेंट में भारत का पहला गोल्ड मेडल है।'

इसके बाद राहुल ने 18 वर्षीय एथलीट को बधाई देते हुए लिखा, 'मैं उनकी उपलब्धि को सलाम करता हूं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई देता हूं।'

In the video below, you will see what makes Hima Das, Gold medalist at the world under-20 Athletics Championship, in Finland, so special!

This is India’s first ever Gold in a track event at a world championship.

I salute her achievement & congratulate her on her historic win. pic.twitter.com/N4q62mVecM