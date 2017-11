जब 'शायर' बने राहुल गांधी तो ट्विटर पर मिले ऐसे जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने का कोई मौका नहीं चूक रहे हैं। एक तरफ जहां वो अपनी सभाओं में लगातार मोदी को निशाने पर ले रहे हैं तो वहीं ट्विटर के जरिए भी वो पीएम मोदी पर वार कर रहे हैं। राहुल ने अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी में बेतहाशा बढ़ोत्तरी को लेकर ट्वीट के जरिए निशाना साधा।

राहुल गांधी ने ट्वीट किया-

चेहरे पर शिकन, माथे पर पसीना

डरे-डरे से साहेब नज़र आते हैं

शाह-जादा, राफेल के सवालों पर

जाने क्यूँ इनके होंठ सिल जाते हैं।

इसके बाद उन्हें यूजर्स ने कई तरह के जवाब दिए।

Pappu Forget 2019 ... Even ISRO Cannot launch You as a Leader Successful ... Try Stand-up Comedy .. pic.twitter.com/nnAKYSbJm7