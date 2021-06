राहुल गांधी ने देशवासियों से की वैक्सीन लगवाने की अपील, कहा- कोरोना अभी हमारे बीच में ही रहेगा

India

नई दिल्ली, जून 15। कांग्रेस सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। मंगलवार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अब देश अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है, ऐसे में अधिक सावधानी की जरूरत है। राहुल गांधी ने कहा कि अनलॉक होने के बाद भी कोरोना हमारे ही बीच रहेगा, ऐसे में जरूरत है कि नियमों का सख्ती से पालन करें और जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। राहुल गांधी ने कहा कि जब तक सब सुरक्षित नहीं होते, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपना ख़्याल रखिए।

जन्मदिन नहीं मनाएंगे राहुल गांधी

आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण देश में पैदा हुए हालात को देखते हुए राहुल गांधी ने इस साल अपना जन्मदिन भी नहीं मनाने का फैसला किया है। साथ ही राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की है कि वो भी उनका जन्मदिन ना मनाएं। 19 जून को किसी तरह का आयोजन नहीं किया जाए, ना ही कहीं होर्डिंग और पोस्टर लगाए जाए, बल्कि उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जरूरतमंदों लोगों की मदद करें।

75 दिन बाद कोरोना के सबसे कम केस

आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती जा रही है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। मंगलवार को करीब 75 दिनों के बाद कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। मंगलवार को देश में 60 हजार 471 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2726 लोगों की मौत हो गई है। अभी तक देश में कोरोना से कुल 3 लाख 77 हजार 31 मरीजों की जान जा चुकी है।

