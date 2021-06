'300 रुपए वाली वैक्सीन 1500 में बेच रहे हैं कैप्टन अमरिंदर', पंजाब सरकार पर हरदीप सिंह पुरी ने उठाए सवाल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 5। देश में वैक्सीन की भारी कमी के बीच सियासत अपने चरम पर है। गैर भाजपा शासित राज्यों से लगातार वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं और इन राज्यों की सरकारों ने केंद्र पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन आरोपों को जवाब दिया है। हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है।

300 की वैक्सीन 1500 में बेक रही है पंजाब सरकार- पुरी

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि पंजाब में वैक्सीन की कमी नहीं है, बल्कि कैप्टन सरकार कोरोना वैक्सीन को मुफ्त में उपलब्ध कराने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों को ऊंचे दामों में बेची जा रही है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब सरकार कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक को 309 रुपए में खरीदकर उसे 1,560 रुपये में बेच रही है।

In Punjab, the #COVID19 doses which should be provided free of cost to people were sold at higher prices. Covishield dose purchased at Rs 309 has been sold at 1,560: Union Minister Hardeep Singh Puri pic.twitter.com/QZa8FZVDKG