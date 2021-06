पुडुचेरी कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने ली शपथ, पीएम मोदी ने दी बधाई

India

oi-Love Gaur

पुडुचेरी, जून 27: डेढ़ महीने के ज्यादा के वक्त के बाद रविवार (27 जून) को पुडुचेरी कैबिनेट की तस्वीर साफ हो गई। एन रंगासामी के पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभालने के 50 दिन बाद कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, इस दौरान उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन ने राज निवास पर 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई, जिसमें बीजेपी के दो विधायक सहित पांच विधायकों ने मंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले दो भाजपा मंत्रियों में से एक नमस्विवाययम हैं, जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ दी थी। दूसरे साई जे सरवनन कुमार हैं।

Puducherry Cabinet में 5 नए मंत्री शामिल, 40 सालों बाद राज्य को मिली महिला मंत्री | वनइंडिया हिंदी

इसके अलावा एआईएनआरसी के नेता लक्ष्मीनारायणन, डीज्याकुमार और चंद्रिका प्रियंगा ने कैबिनेट मंत्रीमंडल की शपथ ली।बता दें कि एआईएनआरसी की विधायक प्रियंगा पुडुचेरी में चार दशक में पहली बार महिला मंत्री बनी हैं।हालांकि अभी शपथ लेने वाले पांचों मंत्रियों के विभागों की अब तक किसी तरह की घोषणा नहीं की गई है।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुडुचेरी के नए कैबिनेट मंत्रियों को ट्वीट के जरिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि पुडुचेरी में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। यह नई टीम दृढ़ संकल्प के साथ काम करे और पुडुचेरी के अद्भुत लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करें।

Best wishes to all those who took oath as Ministers in Puducherry today. May this team work with determination and fulfil the aspirations of the wonderful people of Puducherry.