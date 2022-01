प्रियंका गांधी ने खुद को किया आइसोलेट, परिवार का एक सदस्य और एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली, 3 जनवरी। देश में कोरोना के बढ़ते मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के परिवार में भी एंट्री कर ली है। प्रियंका गांधी ने भी एतिहात के तौर पर खुद को आइसोलेट कर लिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने परिवार के एक सदस्य और एक स्टाफ सदस्य के कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद खुद को आइसोलेट कर लिया है। हालांकि प्रियंका गांधी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है।

खुद प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है और लिखा है कि मेरे परिवार के एक सदस्य और मेरे एक कर्मचारी कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टर की सलाह पर मैं आइसोलेशन में हूं। डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिनों बाद फिर से टेस्ट होगा।

आपको बता दें कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के नए नए मामलों की संख्या 3194 से 4099 हो गई है। वहीं एक दिन में 63477 कोविड टेस्ट किए गए, जिसमें से 6.46 फीसदी सैंपल कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

A member of my family and one of my staff have tested positive for COVID-19 yesterday.

I have tested negative today however the doctor has advised that I remain isolated and test again after a few days.