Priyanka Gandhi B'Day: राहुल गांधी ने पोस्ट की बहन के साथ बचपन को फोटो, क्या पहचान पाए आप?

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Happy B'Day Priyanka Gandhi: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज (12 जनवरी, 2021) अपना 49वां जन्मदिन मनाया। अपने बर्थडे पर प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) को उनके करीबियों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, विपक्षी नेताओं समेत देशभर से ढेरों बधाई संदेश मिले। इन सब के बीच सबसे प्यारा बधाई संदेश कांग्रेस सांसद और पूर्व पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी बहन के लिए सोशल मीडिया (social media) पर शेयर किया। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक थ्रोबैक फोटो (पुरानी तस्वीर) पोस्ट किया है जो काफी वायरल हो रहा है।

Happy Birthday Ma

Thank You for always being my side and supporting me through thick and thin

Love you always❤️ pic.twitter.com/w88jWTI3nc