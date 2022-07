द्रौपदी मुर्मू की शपथ के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को पद के मुताबिक सीट नहीं देने का आरोप

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 25 जुलाई : राज्य सभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनके पद के मुताबिक सीट न देने का आरोप (Mallikarjun Kharge seat not commensurate) लगा है। मामला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह का है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य लोगों के साइन के साथ लेटर लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को जिस सीट पर बैठाया गया, वह "उनके पद के अनुरूप नहीं" था। सभी विपक्षी दलों ने राज्य सभा के सभापति को एक पत्र सौंपते हुए सोमवार को ये आरोप लगाए।

विपक्षी सांसदों के आरोप पर केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा, आरोप है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। समारोह का आयोजन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। मिसाल (precedent) के लिए एक आदेश है। इसके अनुसार विपक्ष के नेता को तीसरी पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए।

जोशी ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे के पद का सम्मान करने के लिए, उन्हें पहली पंक्ति में एक सीट प्रदान की गई थी। जब उन्होंने शिकायत की कि उनकी सीट कोने में है, तो कर्मचारियों ने उन्हें केंद्र में ले जाने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, शनिवार को विदाई समारोह में खड़गे को विधिवत आमंत्रित किया गया। उन्हें पीएम के करीब एक सीट आवंटित की गई, लेकिन वह नहीं दिखे। बकौल जोशी, विदाई समारोह में खड़गे का न आना एक तरह से यह निवर्तमान राष्ट्रपति, राज्य सभा के सभापति और लोक सभा स्पीकर का अपमान था।

बता दें कि संसद के सेंट्रल हॉल में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने द्रौपदी मुर्मू को भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पहली कतार में पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को बैठे देखा गया।

