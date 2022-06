President Election 2022: क्या आरिफ मोहम्मद खान पीएम मोदी के दूसरे "कलाम" होंगे?

India

नई दिल्‍ली, 09 जून: राष्‍ट्रपति चुनाव की तारीखों घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग की घोषणा के अनुसार 18 जुलाई को राष्‍ट्रपति चुनाव होंगे और 21 जुलाई को परिणाम आएंगे। राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्‍त हो जाएगा। चुनावों की तारीखों की घोषणा होते ही सवाल उठ रहा है कि भाजपा किसको देश का नए राष्‍ट्रपति के रूप में देखना चाहती है। क्‍या वो केरल के वर्तमान राज्‍यपाल आरिफ मोहम्‍मद होंगे? क्‍या मोदी के आरिफ मोहम्‍मद दूसरे कलाम होंगे?

दरअसल, राष्‍ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही ट्टीटर पर सबसे ज्‍यादा जो नाम ट्रेंड कर रहा है वो आरिफ मोहम्‍मद खान का ही है। यूजर्स लिख रहे हैं आरिफ मोहम्‍मद खान पीएम मोदी के दूसरे कलाम होंगे। वहीं कुछ यूजर तो पीएम मोदी को आरिफ मोहम्‍मद का नाम राष्‍ट्रपति के लिए परफेक्‍ट बताते हुए उनका नाम सजेस्‍ट भी कर रहे हैं। जिसके बाद आरिफ मोहम्‍मद खान जमकर सर्च किए भी जा रहे हैं। आगे जानिए आखिर इसके पीछे वजह क्‍या है।

बता दें भाजपा पूर्व प्रवक्‍ता नूपुर शर्मा की पैंगबर पर की गई कथित अपमानजनक टिप्‍पणी से देश ही नहीं अन्‍य देशों में तूफान ला दिया है। इस मामले को लेकर इस्‍लामिक देश भारत को घेर रहे हैं। वहीं केरल के गर्वनर आरिफ मोहम्‍मद खान ने इस मुद्दे पर बुधवार को नुपुर शर्मा द्वारा पैंगबर पर की गई टिप्‍पणी को 'महत्वपूर्ण नहीं' बताते हुए सार्वजनिक माफी मांगने की कतर की मांग की निंदा की थी और प्रधानमंत्री और आरएसएस प्रमुख के समावेशी को मजबूत करने के आह्वान पर ध्यान देने की बात कही थी।

आरिफ मोहम्‍मद खान ने कहा था लोग अपनी राय रखने के हकदार हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? वह माफी की मांग महत्वपूर्ण नहीं है। भारत इस तरह की छोटी प्रतिक्रियाओं से परेशान नहीं हो सकता। आरिफ मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि निलंबित भाजपा नेता ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में जो कहा संभावना है कि वह टीवी पर उत्‍तेजित होते हुए कह दिया होगा। ये चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

चूंकि ऐसा कहकर आरिफ मोहम्‍मद ने भाजपा का साथ दिया इसलिए ट्टीटर पर नए राष्‍ट्रपति पद के लिए लोग सबसे प्रबल दावेदार आरिफ को बताते हुए तंज भी कस रहे हैं। मालूम हो ये वो केरल के गर्वनर आरिफ हैं जो कुछ दिन पहले मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आ चुके हैं।

In 2017 I remember I was eating with a friend at one mall & suddenly got notifications after 12 PM that Shri Ramnath Kovind is BJP’s Presidential Candidate.

I had to Google about him first.

I think BJP leadership will surprise us this time also.