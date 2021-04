कोरोना से हो रहीं मौतों पर भड़कीं पूजा भट्ट, कहा- 'पॉलिटिकल क्लास के हाथ खून से रंगे हैं, क्योंकि...'

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 22 अप्रैल: देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो गई है। गुरुवार (22 अप्रैल) को देश में कोविड-19 के 3 लाख 14 हजार से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और 2 हजार से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। कोरोना वायरस से हो रही मौतों को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। आम जनता से लेकर विपक्ष के नेता सेलेब्रिटी हर कोई नाकाम मेडिकल सिस्टम और सरकार को कोविड डेथ के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी क्रम बॉलीवुड अभिनेत्री पूजा भट्ट ने मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। पूजा भट्ट ने आरोप लगाया है कि इस महामारी के दौर में सरकार ने जनता को अकेला उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पूजा भट्ट ने कहा है कि देश में मेडिकल सिस्टम और सरकार फेल हो गई है। पूजा भट्ट ने मौजूदा सरकार को नाकाम बताया है।

पूजा भट्ट ने गुरुवार (22 अप्रैल) को किए अपने ट्वीट में लिखा है, ''क्या किसी को भी सर्वाइवर्स गिल्ट महसूस हो रहा है? ...क्योंकि मुझे तो ये जरूर फील हो रहा है। हर मौत जिसके बारे में मैं सुनती हूं...मेरे लिए एक झटका जैसा होता है। ये सिस्टम बुरी तरह से फेल हो गया है। पॉलिटिकल क्लास के हाथ खून से रंगे हुए हैं...क्योंकि उन्होंने इसके लिए पहले से तैयारियां नहीं कीं, क्योंकि उन्होंने हमें गलत संदेश दिया कि सबकुछ ठीक है... क्योंकि उन्होंने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया।''

Anyone else feeling survivors guilt? I certainly am. Each death I hear of is like a hard blow.The system has failed us and how. The political class has blood on their hands.For not preparing. For sending out a message that ‘all is well’. For leaving us to fend for ourselves 🙏