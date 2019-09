जब यूएन में भाषण के बाद लोगों के बीच घिर गए पीएम मोदी, देखें फोटो

India

oi-Prashanth Rai

नई दिल्लीः बीते शुक्रवार को यूएन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब एक घंटे तक भाषण दिया, जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। पीएम मोदी द्वारा भाषण दिए जाने के बाद उनके साथ फोटो खिंचवाने को लेकर लोगों की भीड़ जुट गई। इस दौरान पीएम मोदी लोगों के बीच पूरी तरह से घिर गए, जिसकी तस्वीर पीएमओ ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है। इस तस्वीर में पीएम मोदी अधिकारियों और अपने चाहने वालों से घिरे हुए हैं।

पीएमओ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'यूएन महासभा में भाषण के बाद बधाई संदेश उमड़ पड़े और उसी तरह सेल्फी के अनुरोध भी। जिन लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी का संयुक्त राष्ट्र में भाषण सुना, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बधाई दी'। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीएम मोदी भीड़ के बीच में मौजूद हैं और लोग उनके साथ सेल्फी खिंचने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर में पीएम मोदी हाथ हिलाते हुए भी दिख रहे हैं।

Congratulatory messages pour in after the @UN General Assembly speech and so do the selfie requests.

Those who were able to witness PM @narendramodi’s speech at the UN personally convey their good wishes to him. pic.twitter.com/UXiSMFh4hp