आज से UNSC की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी, 'ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री'

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 1 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) की कमान आज से एक महीने के लिए भारत के हाथों में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनएससी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर को कूटनीतिक दृष्टि से भारत के लिए काफी अहम देखा जा रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन का कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने UNSC की बैठक की अध्यक्षता करने का फैसला किया है। यूएनएससी पर यह हमारा आठवां कार्यकाल है।

बता दें कि इस पूरे महीने अगस्त में यूएनएससी की अध्यक्षता भारत करेगा, संयुक्त राष्ट्र के नियमों के नियमों के मुताबिक बारी-बारी से हर सदस्य देशों को यूएनएससी की बैठक की अध्यक्षता करने का अवसर दिया जाता है। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठकी की अध्यक्षता करेंगे, वही विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव श्रृंगला न्यूयॉर्क जाएंगे। सैयद अकबरुद्दीन ने आगे कहा, '75 से अधिक वर्षों में, यह पहली बार है जब हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने यूएनएससी के किसी कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का निर्णय लिया है।'

Our PM Narendra Modi will be the first Indian PM who has decided to preside over a meeting of UNSC. This is our eighth stint on the UNSC: Former permanent representative of India to the United Nations, Syed Akbaruddin on India assuming UNSC presidency for August pic.twitter.com/zQczmz7r1I