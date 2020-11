वर्ल्ड टॉयलेट डे पर पीएम ने लोगों को याद दिलाया शौचालय का संकल्प, कही ये बात

India

नई दिल्ली। वर्ल्ड टॉयलेट डे (World Toilet Day) के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Modi) ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्य को दोहराया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि भारत अपने #Toilet4All के संकल्प के साथ मजबूती से चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में पिछले कुछ सालों में करोड़ों लोगों को स्वच्छ शौचालय देने जैसी अभूतपूर्व उपलब्धि हमने हासिल की है।

स्वच्छ शौचालय से नारी शक्ति को मिला सम्मान- पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने आगे कहा है कि हम अपने संकल्प में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं और इस संकल्प से नारी शक्ति को सम्मान के साथ-साथ स्वास्थ्य लाभ भी मिला है। पीएम मोदी ने कहा कि शौचालयों का निर्माण कराना हमारे स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य है और पिछले कुछ सालों में हम इसमें काफी हद तक सफल साबित हुए हैं।

