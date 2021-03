India

नई दिल्‍ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के दौरे पर हैं। बांग्लादेश में पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लदेश की आजादी के लिए हुए संघर्ष के लिए हुए सत्‍याग्रह में शामिल हुआ था तब मेरी उम्र 20-22 साल रही होगी। पीएम मोदी के इस बयान पर सोशल मीडिया पर नई बहस छिड़ गई है और विपक्ष के नेता समेत तमाम यूजर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पर इस बयान को लेकर पीएम मोदी की बात को गलत बताते हुए अलोचना करते हुए जबरदस्‍त ट्रोल कर रहे हैं। वहीं एक पक्ष ऐसा भी है जो पीएम मोदी के पक्ष लेते हुए उनका बचाव कर रहा है।

'Academics' just don't realise that the Internet has radically changed the world and 'knowledge' is no longer their preserve, privilege and prerogative.

Jana Sangh rally in support of recognising Bangladesh 25 May 1971. Courtesy: AP Archives.

