श्रीनगर/लेह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जम्‍मू कश्‍मीर की यात्रा पर अपने पहले पड़ाव लद्दाख के लेह से होते हुए श्रीनगर पहुंचे। यहां पर पीएम मोदी ने किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्‍ट को घाटी और देश को समर्पित किया। पीएम मोदी ने शनिवार का लेह में 19वीं सदी के कुशोक बाकुला रिनपोछे की जन्‍मतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम के अंतिम दिन पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। यहीं पर पीएम मोदी ने जोजिला सुरंग की नींव भी रखी। यह सुरंग मोदी श्रीनगर-कारगिल-लेह हाइवे पर निर्मित होगी।

लेह से पीएम मोदी श्रीनगर पहुंचे और यहां पर उन्‍होंने 330 मेगावॉट वाले किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्‍ट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी आज यहां पर एक एक सेमी-रिंग रोड प्रोजेक्ट की भी नींव भी रखेंगे। किशनगंगा प्रोजेक्‍ट के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार इको-सिस्‍टम के लिए काम कर रही है जो टूरिज्‍म के विकास के लिए काफी जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि एक मजबूत इको-सिस्‍टम के साथ जम्‍मू कश्‍मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्‍होंने युवाओं के लिए कहा कि राज्‍य के युवाओं को इस प्रोजेक्‍ट से नए मौके हासिल होंगे। पीएम ने लेह में जोजिला टनल का उद्घाटन करते हुए कहा कि जम्‍मू कश्‍मीर को आने वाले समय में 25,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट्स मिलेंगे। इन प्रोजेक्‍ट्स का राज्‍य के लोगों पर सकारात्‍मक प्रभाव होगा।

Our govt is working for the ecosystem that is required for the development of tourism. There will be an increase in tourists in J&K with stronger ecosystem. The youths of the state will get new employment opportunity with it: PM Modi in Srinagar pic.twitter.com/nU06VmsufF