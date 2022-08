'बहुत खुश और गौरवान्वित हूं', पीएम मोदी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान की 'अद्भुत' प्रतिक्रिया की तारीफ की

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 14 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए देश भर में शुरू किए गए 'हर घर तिरंगा' अभियान को मिल रहे अद्भुत प्रतिक्रिया की तारीफ और सराहना की है। पीएम मोदी ने कहा है कि वह बहुत खुश और गौरवान्वित हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''हर घर तिरंगा आंदोलन की अद्भुत प्रतिक्रिया से बहुत खुश और गौरवान्वित हूं। हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की रिकॉर्ड भागीदारी देख रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव को चिह्नित करने का यह एक शानदार तरीका है।''

पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से 'हर घर तिरंगा' आंदोलन की आधिकारिक वेबसाइट पर तिरंगे के साथ अपनी तस्वीरें साझा करने का भी अपील किया है। वेबसाइट के मुताबिक अब तक वेबसाइट पर दो करोड़ से ज्यादा सेल्फी अपलोड की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान के तहत देश भर में कई स्थानों पर आयोजित समारोहों की झलकियां भी साझा की हैं।

Overjoyed and proud of the amazing response to the #HarGharTiranga movement. We are seeing record participation from people across different walks of life. This is a great way to mark Azadi Ka Amrit Mahotsav. Do also share your photo with the Tiranga on https://t.co/0CtV8SCMF7