पुणे: बीजेपी नेता अरुण शौरी की तबियत खराब, मिलने पहुंचे पीएम मोदी

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता अरुण शौरी का हालचाल लेने पहुंचे। बता दें अरुण शौरी को एक दिसंबर को तबियत खराब होने के बाद पुणे स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अरुण शौरी से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने उनके साथ मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की हैं। 78 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविवार देर रात बेहोश हो गए जिसके बाद उन्हें यहां रुबी हॉल क्लिनिक ले जाया गया।

पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा- पुणे में मेरी मुलाकात पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी जी से हुई। मैंने उनसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके साथ जबरदस्त बातचीत हुई। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करते हैं। बता दें कि, रविवार को अरुण शौरी बेहोश होकर गिर गए थे जिसके कारण उनके सिर में मामूली चोट आई।

शौरी को पुणे के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज कर रहे एक चिकित्सक ने सोमवार को बताया कि 78 वर्षीय पूर्व केंद्रीय मंत्री रविवार देर रात बेहोश हो गए जिसके बाद उन्हें यहां के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया।

In Pune, I met former Union Minister Arun Shourie Ji. Enquired about his health and had a wonderful interaction with him.

We pray for his long and healthy life. pic.twitter.com/arjXSUoirf