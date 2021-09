सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंचे पीएम मोदी, किया नए संसद भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 26 सितंबर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अमेरिका के तीन दिवसीय दौरे से लौटे। इसके बाद शाम को वो अचानक से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच गए। इसे पीएम का औचक निरीक्षण माना जा रहा है, क्योंकि इसके बारे में मीडिया को कोई जानकारी पहले से नहीं मिली थी। पीएम ने इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए संसद भवन का निरीक्षण किया। साथ ही वहां पर मौजूद अधिकारियों से इसकी समीक्षा रिपोर्ट ली। करीब एक घंटे साइट पर बिताने के बाद वो वापस अपने आवास लौट गए।

जानकारी के मुताबिक रात करीब 8.45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा साइट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण कार्य को देखने की इच्छा जताई। जिस पर उन्हें हेलमेट पहनाकर साइट पर ले जाया गया। वहां पर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बकायदा नक्शे के साथ उनको पूरी जानकारी दी। इसके बाद पीएम ने भी उन्हें अहम निर्देश दिए। बाद में उन्होंने वहां पर मौजूद कर्मचारियों से भी बात की। ऐसे में करीब एक घंटे तक पीएम साइट पर रहे।

Prime Minister Narendra Modi spent almost an hour doing a first-hand inspection of the construction status of the new parliament building in New Delhi at around 8.45 pm today pic.twitter.com/r8KaTPedsi