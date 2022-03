यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए बड़ी खबर: इंडियन एयरफोर्स के विमान भी लोगों को ला सकते हैं स्वदेश

India

नई दिल्ली, 01 मार्च: यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत की सरकार ऑपरेशन गंगा के तहत देश वापस ला रही है। अब तक लगभग 2 हजार लोग ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश ला गए हैं। अब आधिकारिक सूत्रों के हवाले से हिंदुस्तान टाइम्स ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय वायु सेना को निकासी प्रयासों में शामिल होने का आह्वान किया है। पीएम मोदी ने इंडियन एयरफोर्स से कहा है कि आप भी अपने विमान C-17s के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को भारत लाने में सहायता कीजिए। आईएएफ की क्षमताओं का लाभ उठाने से यह सुनिश्चित होगा कि कम से कम समय में अधिक लोगों को निकाला जा सके। हालांकि भारतीय वायु सेना या पीएमओ की ओर से अभी इसकी अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।



Advisory to Indians in Kyiv

All Indian nationals including students are advised to leave Kyiv urgently today. Preferably by available trains or through any other means available.