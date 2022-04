पीएम नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री संग्रहालय का करेंगे उद्घाटन, 271 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ म्यूज्यिम

India

नई दिल्ली। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार (14 अप्रैल, 2022) को प्रधान मंत्री संग्रहालय का उद्घाटन करेंगे। ये संग्रहालय सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा, "कल 14 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया जाएगा, जो हमारे सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित करेगा। यह कार्यक्रम तब हो रहा है जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है।" पीएम मोदी ने भी सभी से संग्रहालय का दौरा करने का आग्रह किया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, "मैं सभी से संग्रहालय का दौरा करने का आग्रह करूंगा।"

प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ) द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान का सम्मान करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी की दृष्टि से निर्देशित, प्रधान मंत्री संग्रहालय प्रत्येक प्रधान मंत्री को श्रद्धांजलि है।

271 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले संग्रहालय को 2018 में मंजूरी दी गई थी। संग्रहालय में कुल 43 गैलरी हैं। संग्रहालय की इमारत का डिजाइन उभरते भारत की कहानी से प्रेरित है, जिसे इसके नेताओं के हाथों से आकार और ढाला गया है।

At 11 AM tomorrow, 14th April, the Pradhanmantri Sangrahalaya will be inaugurated which will showcase the contributions of all our PMs. This programme is taking place when India is marking Azadi Ka Amrit Mahotsav. I would urge everyone to visit the museum.https://t.co/fCSCnuqOnX