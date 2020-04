अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर बोले पीएम मोदी- 'आइए कोरोना वॉरियर्स की जय-जयकार करें'

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती मां का आभार जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि आइए हम सभी मिलकर अपने ग्रह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमारी देखभाल की और अपार दया बनाए रखी। हम सभी मिलकर प्रण लेते हैं कि हम इसे एक स्वच्छ, स्वस्थ्य व और समृद्ध ग्रह की की दिशा में काम करेंगे। उन तमाम लोगों के लिए आभार व्यक्त करते हैं जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे खड़े हैं। आइए हम उनकी जय-जयकार करते हैं।

बता दें कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस से भारत में अभी तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि तकरीबन 20 हजार लोग इस वायरस के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बुधवार सुबह बताया कि देश में बीते 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के 1383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। इसमें 15474 सक्रिय मामले हैं, 3870 लोग ठीक हो चुके हैं/ छुट्टी दे दी गई है और कुल 640 मौतें हुई हैं।

देश में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश से सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में 552 नए कोविड-19 मामले मिले हैं, इसके अलावा 19 मौतें भी हुईं, कुल मामलों की संख्या 5218 हो गई है। अब तक राज्य में 251 मौतें हुईं। मंगलवार को अस्पतालों से 150 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, ठीक होने वाले रोगियों की संख्या 722 है। राजधानी दिल्ली में 75 नए कोविड-19 मामलों मिले हैं, यहां पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2156 हो गई है।

On International Day of Mother Earth, we all express gratitude to our planet for the abundance of care & compassion. Let us pledge to work towards a cleaner, healthier & more prosperous planet.

A shout out to all those working at the forefront to defeat COVID-19. #EarthDay2020