अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कल एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी

India

oi-Sagar Bhardwaj

नई दिल्ली, 20 जून। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस यानी 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'कल्याण के लिए योग' 'Yoga for wellness' रखी गई है। पीएम मोदी सुबह 6.30 बजे इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।

आयुष मंत्रालय, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के लिए नोडल मंत्रालय है, ने एक बयान में कहा है कि COVID-19 महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर परिणामी प्रतिबंधों के मद्देनजर, दिन का प्रमुख कार्यक्रम एक टेलीविजन पर होगा।

यह भी पढ़ें: सभी कोरोना से होने वाली मौतों को कोविड-19 प्रमाणित किया जाएगा, दोषी डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई: SC से केंद्र

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सोमवार को सभी दूरदर्शन चैनलों पर सुबह 6.30 बजे शुरू होने वाले इस कार्यक्रम में आयुष राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का संबोधन और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा एक लाइव योग प्रदर्शन भी शामिल होगा।

गौरतलब है कि 21 जून 2015 को पहली बार अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य योग के माध्यय से लोगों को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए प्रेरित करना है।

Tomorrow, 21st June, we will mark the 7th Yoga Day. The theme this year is ‘Yoga For Wellness’, which focusses on practising Yoga for physical and mental well-being. At around 6:30 AM tomorrow, will be addressing the Yoga Day programme.