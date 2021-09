पीएम मोदी ने शेयर की फ्लाइट-मोड 'वर्क' की फोटो, सूटकेस पर टगे ताले को देख लोग बनाने लगे मजेदार मीम

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 23 सितंबर। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए हैं। अमेरिका की हवाई यात्रा करते समय पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्‍लेटफार्म पर फ्लाइट मोड वर्क की एक फोटो शेयर की है। जिसमें उनके बगल की सीट पर रखी फाइल के नीचे उनक काले रंग का सूटकेस भी नज़र आ रहा है। लेकिन इस फोटो में लोगों को ऐसा कुछ नजर आ गया जिसको लेकर ट्वीटर पर मजेदार मीम बनना शुरू हो गए हैं। आइए जानते हैं पूरा मामला।

भारतीय होने के नाते, हम हमेशा अपने सामान को लेकर काफी सतर्क रहते हैं, खासकर जब हम यात्रा पर होते हैं। हेड काउंट पर डबल चेकिंग से लेकर अगर यह एक ग्रुप वेकेशन है तो एक अतिरिक्त जोड़ी कपड़े पैक करने समेत अन्‍य बातों को लेकर सतर्क रहते हैं और भले सूटकेस में ताला हो लेकिन एक ऊपर से ताला भी लगा लेते हैं और उसकी चाभी अपनी जेब में संभाल कर रख लेते हैं। यह बुनियादी है और कुछ भी खतरनाक नहीं है, है ना? लेकिन किसने सोचा होगा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हमारे जैसे ही हैं, शुद्ध देसी अंदाज में उन्‍होंने भी विदेश यात्रा पर जाते समय ये ऐतिहात बरतते हुए सूटकेस पर पीले रंग का ताला लगाते हैं।

A long flight also means opportunities to go through papers and some file work. pic.twitter.com/nYoSjO6gIB

प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो हर भारतीय के सिर हिला रही है और कह रही है कि "बिल्कुल मेरी तरह"। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए अमेरिका गए मोदी ने ट्विटर पर अपनी उड़ान से एक तस्वीर साझा की। प्रधान मंत्री पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हुए दिखाई देते हैं क्योंकि वह कुछ दस्तावेजों को पढ़ते हैं, लेकिन नेटिज़न्स का ध्यान जिस बात पर आकर्षित हुआ, वह उनके बगल में रखा गया काला सूटकेस था, जिस पर ताला लगा था।

पीएम मोदी ने तस्वीर को कैप्शन दिया, "लंबी उड़ान का मतलब कागजात और कुछ फाइल काम के माध्यम से जाने का अवसर भी है, जबकि इंटरनेट पर नेटिज़न्स पूरी तरह से उनके केबिन बैग पर ताला लगा देखकर उन पर मीम बनाने लगे। एक यूजर ने लिखा मोदी जी और मैं एक ही हैं। सामान पर लगेछोटे से ताला देखकर म‍िडिल क्‍लास की पहचान जता रही है"एक उपयोगकर्ता ने पीएम की तस्वीर का जवाब दिया। एक अन्य ट्विटर यूजर ने कहा, "यह देखकर अच्छा लगा कि एयर इंडिया वन में यात्रा कर रहे प्रधानमंत्री को भी अपना सूटकेस लॉक करना पड़ा है।"

