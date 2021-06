India

नई दिल्‍ली, 7 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्‍सीन मुफ्त लगाई जाएगी। इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस ने विपक्ष की मांग को स्वीकार करने में देरी का आरोप लगाया "भारत के लोगों को इस देरी की भारी लागत चुकानी पड़ी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "प्रधानमंत्री ने विपक्ष की केंद्रीकृत खरीद और 18-44 साल के लोगों के लिए मुफ्त टीकाकरण की मांग को स्वीकार करने से पहले भारत के लोगों पर भारी कीमत थोप दी। विनम्रता और पहुंचने से उन्हें कोई ठेस नहीं पहुंचेगी ।"

बता दें पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 21 जून से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। उन्‍होंने कहा कि वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी।

वहीं दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीन मूल्य नीति को "तर्कहीन" और "मनमाना" बताते हुए नीति को बदल दिया। उन्‍होंने ट्वीट कर कहा "हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहेंगे। अदालत के हस्तक्षेप के कारण, सभी पात्र आयु समूहों को अब मुफ्त में टीके मिलेंगे। केंद्र चाहता तो यह पहले किया जा सकता था। केंद्र की नीति के कारण, न तो राज्य थे टीके खरीदने में सक्षम और न ही केंद्र टीके दे रहा था।

बता दें सोमवार को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि 21 जून से केंद्र टीकाकरण अभियान को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र 25 प्रतिशत टीकों की आपूर्ति सीधे निर्माताओं से कर सकता है, और निजी अस्पताल सरकार द्वारा निर्धारित प्रति खुराक कीमत से 150 रुपये अधिक ही ले सकते हैं।

वहीं जयराम रमेश के पूर्व पार्टी सहयोगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति का बचाव किया। शायद, जो लोग राज्यों से टीकाकरण का पूरा प्रभार लेने की मांग कर रहे थे, उन्हें भी पिछले महीने लोगों को हुए नुकसान के बारे में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए।" जनवरी में तेज गति से शुरू हुआ टीकाकरण अभियान मई में खुराक की कमी के कारण धीमा पड़ गया।

