रोजगार मेला: 10 लाख नौकरियों के वादे पर बोले PM मोदी, महाराष्ट्र में युवाओं को दिए जा रहे हैं नियुक्ति पत्र

PM Narendra Modi addresses Rozgar Mela: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीसी के माध्यम से महाराष्ट्र रोजगार मेले को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र में आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने उन सभी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा, ''मैंने धनतेरस पर केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख रोजगार देने के अभियान का जिक्र किया था। उस समय मैंने कहा था कि आने वाले दिनों में कई राज्य सरकारें रोजगार मेला आयोजित करेंगी। महाराष्ट्र में आज कई युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं।''

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''सरकार स्टार्टअप्स, एमएसएमई को हर संभव आर्थिक सहायता दे रही है। दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं को समान रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में, गांवों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 8 करोड़ महिलाओं को 5.5 लाख करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।''

Govt extending all possible economic support to startups, MSMEs. Equal employment opportunities being given to Dalits, tribals, minorities & women. In last 8 yrs, 8 cr women associated with self-help groups in villages which were granted financial aid of Rs 5.5 lakh cr: PM Modi