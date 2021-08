पीएम मोदी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला, लोगों ने पूछा- आपके नाम पर स्टेडियम किस खुशी में?

नई दिल्ली, 6 अगस्त: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोद ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है। पीएम ने इसे मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। पीएम ने लिखा- देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए, इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है।

पीएम मोदी के इस ट्वीट के बाद ये सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। कई लोगों ने इसकी तारीफ की तो कई ने इसे प्रचार पाने का तरीका बताया है। पीएम के इस फैसले के बाद लोगों ने सबसे ज्यादा सवाल गुजरात के स्टेडियम को लेकर किए हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल किया है कि राजीव गांधी के नाम पर तो खेल अवार्ड बदल दिया गया लेकिन आपने (पीएम) और अरुण जेटली ने किस खेल में मेडल जीते थे, जो आपके नाम पर स्टेडियम हो। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मजेदार रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं।

As @narendramodi Govt renamed Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to Major Dhyan Chand Khel Ratna Award, I would like to request them to rename Narendra Modi Stadium to Sardar Patel Stadium again. pic.twitter.com/w1ccKacK4b — Shankersinh Vaghela (@ShankersinhBapu) August 6, 2021

This is a welcome change. Thank you @narendramodi 🙏

I also request to change the world’s largest cricket stadium’s name from Narendra Modi Stadium to Kapil Dev or Sachin stadium. https://t.co/gqzUKSGE9j — Amarkant Singh (@singh_amarkant) August 6, 2021

आज राजीव गांधी खेल रतन का नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद रख दिया । वक्त का इंतज़ार करें ,नरेंद्र मोदी स्टेडीयम का नाम भी एक दिन बदला जाएगा।@INCIndia @PTI_News — Dr. Udit Raj (@Dr_Uditraj) August 6, 2021

पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी नाम बदलने की खराब परंपरा को बढ़ा रहे हैं। बंसल कहते हैं नरेंद्र मोदी हर चीज का सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हैं। कई दूसरे कांग्रेस नेताओं ने भी ऐसा ही कहा है। लेखक अशोक पांडे ने कहा कि ये स्वस्थ्य चीज नहीं है, ध्यानचंद जी के नाम पर कोई योजना शुरू हो सकती थी।

राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा..

अच्छा कदम हैं खेल के क्षेत्र में मिलने वाला पुरस्कार किसी खिलाड़ी के नाम पर ही होना चाहिए..

अब मोदी स्टेडियम का नाम भी बदलकर किसी क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर कर देना चाहिए! — Rekha Meena (@Iamrekhameena) August 6, 2021

Great decision by Modi Govt to rename Rajiv Gandhi Khel Ratna Award to Major Dhyan Chand Khel Ratna Award. Now I hope they can rename Narendra Modi Stadium and Jaitley Stadium also. Remove all politician names. — Dhruv Rathee 🇮🇳 (@dhruv_rathee) August 6, 2021

राजीव गांधी खेल रत्न का नाम पिता के नाम पर रखने पर बेटे अशोक ध्यानचंद ने PM को दिया धन्यवाद, कही ये बात

