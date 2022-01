यूपी समेत पांचों राज्यों में वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटी PM मोदी की फोटो, स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिया फैसला

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जनवरी 10। भारत में टीकाकरण अभियान के दौरान वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की फोटो को लेकर देश की सियासत में खूब बवाल हुआ। विपक्षी दलों ने पीएम की फोटो पर खूब आपत्ति जताई थी। यहां तक कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से पीएम मोदी की फोटो नहीं हटी थी, लेकिन इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को वैक्सीन सर्टिफिकेट पर से हटा दिया है। हालांकि ऐसा सिर्फ चुनावी राज्यों में हुआ है।

आचार संहिता के चलते हटी पीएम मोदी की फोटो

दरअसल, सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वैक्सीन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की फोटो को हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद वैक्सीन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो की जगह एक क्यूआर कोड प्रदर्शित होने लगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये फैसला चुनावी राज्यों में लगी आचार संहिता के चलते लिया है।

Union Health Ministry removes photo of PM Modi from COVID-19 vaccine certificates in poll-bound Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa & Manipur to comply with the Model Code of Conduct

(Attached are vaccination certificates issued in four of these states today) pic.twitter.com/t6XYbEQZI5