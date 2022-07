PM मोदी ने 12 राज्यों के CM और 8 उपमुख्यमंत्रियों के साथ की बैठक, जानिए किन बिंदुओं पर हुआ मंथन

India

oi-Jyoti Bhaskar

नई दिल्ली, 24 जुलाई : केंद्र सरकार गति शक्ति और हर घर जल जैसी योजनाएं चला रही है। राज्यों में इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए, इस दिशा में काम हो रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 12 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। भाजपा के सेंट्रल ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक बैठक में 8 उपमुख्यमंत्रियों ने भी शिरकत की।

भाजपा के बयान में कहा गया, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं को कुछ इस तरह लागू किया जाए जिससे जनता को फर्क का एहसास हो। उन्होंने योजनाओं की कवरेज संतुष्टि (saturation) के स्तर पर हो, ये सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी जोर दिया।

पीएम मोदी ने 'व्यापार करने में आसानी' सुनिश्चित करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। भाजपा ने कहा, प्रधानमंत्री ने राज्यों को देश में कारोबारी माहौल को और बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित भी किया।

PM Modi put significant emphasis on the need to ensure ease of doing business. He encouraged states to take steps towards further boosting the business environment in the country: BJP