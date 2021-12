अटल जयंती पर पीएम मोदी ने दिया भाजपा को 1000 रुपए का चंदा, कार्यकर्ताओं के लिए लिखी ये खास बात

India



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहार वाजपेयी की 97वें जयंती के मौके पर भाजपा को चंदा देने का अभियान शुरू किया है। शनिवार की दोपहर को पीएम मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फंड में 1,000 रुपये दान किये हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमेशा राष्ट्र को सबसे आगे रखने का हमारा आदर्श और हमारे कैडर की आजीवन निस्वार्थ सेवा करने की संस्कृति आपके छोटे दान से और मजबूत होगी। भाजपा को मजबूत बनाने में मदद कीजिए। भारत को मजबूत बनाने में मदद कीजिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ केंद्रीय मंत्रीपरिषद के कई सदस्यों ने भी भाजपा को चंदा दिया है। इनमें अमित शाह, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी के नाम भी शामिल हैं। इन नेताओं ने भी भाजपा को चंदा देने की अपील की है। बता दें कि चंदे के मामले में भाजपा लगातार 7वें साल अव्वल रही है। साल 2019-20 में उसे सबसे ज्यादा 785 करोड़ रुपये का चंदा मिला। इस दौरान कांग्रेस को 139 करोड़ रुपये का चंदा मिला ।

I have donated Rs. 1,000 towards the party fund of the Bharatiya Janata Party.

Our ideal of always putting Nation First and the culture of lifelong selfless service by our cadre will be further strengthened by your micro donation.

Help make BJP strong. Help make India strong. pic.twitter.com/ENdytJYEj5