Modi on mocking parties : PM की चेतावनी, मजाक उड़ाने के बजाय दुर्दशा से सीखना जरूरी

हैदराबाद, 03 जून : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भाजपा नेताओं को उन पार्टियों का मजाक उड़ाने के खिलाफ चेतावनी दी, जिन्होंने दशकों तक देश पर शासन किया। उन्होंने कहा कि टर्मिनल गिरावट (terminal decline) का सामना कर रही पार्टियों की दुर्दशा से सीख लेने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा को इन दलों की दुर्दशा के अलावा इनकी गलतियों से सीखना चाहिए और गलतियों को दोहराने से बचना चाहिए।

हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत वंशवादी राजनीति और वंशवादी राजनीतिक दलों से तंग आ चुका है। उन्होंने कहा, "ऐसी पार्टियों के लिए लंबे समय तक टिकना मुश्किल है।"

पीएम ने पार्टी सदस्यों से 'स्नेह यात्रा' (BJP Sneh Yatra) करने और समाज के सभी वर्गों तक पहुंचने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सदस्यों का लक्ष्य "सभी का निर्वाह" (fulfilment of all) होना चाहिए। ये विपक्ष की तुष्टिकरण की राजनीति के खिलाफ होगा।

हैदराबाद में पीएम मोदी के संबोधन पर भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने बताया, प्रधानमंत्री ने देश में एक नई राजनीति, एक नई राजनीतिक संस्कृति की बात की। प्रसाद ने बताया कि पीएम मोदी ने ऐसी राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात की है जो सीमाओं से परे जाता (transcends beyond) हो।

#WATCH | Prime Minister (at the BJP National Executive meeting in Hyderabad) talked of a new politics in the country, a new political culture where the political ecosystem transcends beyond... battering (with 'Sneh Yatra'): BJP leader Ravi Shankar Prasad in Hyderabad pic.twitter.com/8ZGtclkLNX