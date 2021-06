पीएम मोदी ने लेखकों के लिए युवा योजना की घोषणा की, जानें कैसे करें आवेदन

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली, 8 जून । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को युवाओं को अपने लेखन कौशल का उपयोग करने और उन्‍हें प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय योजना 'युवा की शुरूआत की। पीएम मोदी ने ट्विटर पर योजना का लिंक साझा करते हुए कहा, "यहां युवाओं के लिए अपने लेखन कौशल का उपयोग करने और भारत के बौद्धिक प्रवचन में योगदान करने का एक दिलचस्प अवसर है।"

यह योजना पूरे भारत में युवा लेखकों को सलाह देने के लिए है। एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "यह योजना 30 साल से कम उम्र के लेखकों का एक पूल बनाना सुनिश्चित करेगी जो खुद को व्यक्त करने और भारत को किसी भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर पेश करने के लिए तैयार हैं, साथ ही यह भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व स्तर पर पेश करने में मदद करेगी।"

पीएम मोदी ने बतया हम युवाओं के लिए अपने लेखन कौशल का उपयोग करने और भारत के बौद्धिक प्रवचन में योगदान करने का एक दिलचस्प अवसर है। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए https://t.co/SNfJr7FJ0V pic.twitter.com/rKlGDeU39U- क्लिक करें।

Here is an interesting opportunity for youngsters to harness their writing skills and also contribute to India's intellectual discourse. Know more... https://t.co/SNfJr7FJ0V pic.twitter.com/rKlGDeU39U