Mann ki Baat Highlights: पीएम मोदी ने की 100 करोड़ वैक्सीन, UN, पटेल जंयती और शांति मंत्र की बात

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित किया। यह रेडियो कार्यक्रम आज सुबह 11 बजे प्रसारित हुआ । इस कार्यक्रम को टीवी, फेसबुक, ट्विटर पेज और मोबाइल एप पर भी लाइव प्रसारित किया गया। बता दें कि आज 'मन की बात' का 82वां संस्करण था । मालूम हो कि ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को प्रसारित होता है।

आइए जानते हैं इस रोचक कार्यक्रम के मुख्य अंश

PM @narendramodi highlights the contribution of police personnel.

He also shares an interesting data point from the @BPRDIndia which highlights the increasing participation of women in the police forces. pic.twitter.com/vgSTOPgupv