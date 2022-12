'8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में आई रुकावटों को रेड कार्ड दिखाया', मेघालय में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया।

PM Narendra Modi In Meghalaya: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेघालय के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने शिलांग में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल (NEC) के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू, मेघालय सीएम कोनराड संगमा सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि फुटबॉल में अगर कोई खिलाड़ी खेल भावना से नहीं खेलता तो उसे रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया जाता है। ऐसे ही पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास के रास्ते में अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया।

नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को मिल रहा फायदा: PM

उन्होंने आगे कहा कि खेलों को लेकर केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को हुआ है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। पीएम मोदी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार, पक्षपात, भाई-भतीजावाद, हिंसा, परियोजनाओं को ठप करने और वोट बैंक की राजनीति को दूर करने के लिए ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इन बीमारियों की जड़ें काफी गहरी होती हैं। इसलिए, हम सभी को मिलकर इसे जड़ से उखाड़ना होगा।

