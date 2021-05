केंद्र सरकार के संपर्क में है Pfize और Moderna, राज्यों को वैक्सीन देने का सवाल नहीं

India

oi-Ankur Kumar

नई दिल्‍ली, 24 मई। कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच देश वैक्‍सीनेशन संकट से भी गुजर रहा है। इससे उबरने के लिए कई राज्‍यों ने विदेशी कंपनियों ने वैक्‍सीन लेने के लिए टेंडर निकाला है। लेकिन अमेरिकी कंपनी फाइजर (Pfizer ) का कहना है कि वह सिर्फ केंद्र सरकार को वैक्सीन सप्लाई करेगी। उधर, केंद्र सरकार का कहना है कि फाइजर के साथ मॉडर्ना भी हमारे संपर्क में है।

Pfizer will supply #COVID19 vaccine only to central Govts & supra-national orgs for deployment in national immunization programs. Allocation of doses & implementation plan within a country is a decision for local governments based on relevant health authority guidance: Pfizer pic.twitter.com/hlMK0RBe8e