बीच जंगल में बाघ के साथ लड़कों ने की सेल्फी लेने की कोशिश, इसके बाद जो हुआ आपके सामने है, Viral हो रहा VIDEO

India

oi-Sushil Kumar

जंगल में घूमने के दौरान जानवरों के साथ फोटो लेना हर किसी को अच्छा लगता है। लेकिन यह काफी जोखिम भरा होता है। थोड़ी सी सतर्कतता हटने पर खतरनाक जानवर की चपेट में आ सकते हैं। इससे जान भी जा सकती है। इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल (video viral) हो रहा है। इंटरनेट पर वीडियो ने लोगों का ध्यान खींचा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि लोगों का एक ग्रुप बाघ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा है। लड़कों का ग्रुप बाघ का पीछा करते हुए एक जंगल की सड़क पार करने की कोशिश करते दिखाया गया है।

Remember that if you see a large carnivore, it wanted you to see it. It never wanted to be chased. The tiger can maul you to death feeling threatened. Please don’t resort to this wired behaviour. pic.twitter.com/e0ikR90aTB