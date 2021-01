जम्मू-कश्मीर: जेल में बंद PDP नेता नईम अख्तर की तबीयत बिगड़ी, परिवार ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के पूर्व मंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के नेता नईम अख्तर (Naeem Akhtar) की तबीयत बिगड़ने के बाद गुरुवार को उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 68 वर्षीय नईम अख्तर को दिसंबर में गिरफ्तार किया गया था, वह श्रीनगर जेल में अपने सेल में बेहोश पाए गए थे। नईम अख्तर की बेटी शेहरर आनम ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस बीच राजनेता के परिवार के सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर प्रशासन पर उसके खिलाफ जानबूझकर 'उत्पीड़न' करने का आरोप लगाया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नईम अख्तर गुरुवार की आधी रात के आस-पास बेहोश पाए गए थे और उनके परिवार का कहना है कि जब घटना हुई थी तो उन्हें भी प्रशासन द्वारा सूचित नहीं किया गया। शेहरर खानम ने ट्वीट में बताया, 'वह (नईम खान) लगभग 40 मिनट तक बेहोश रहे, उनके साथ कुछ भी हो सकता था। वह खराब स्वास्थ्य के साथ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, क्या कोई डॉक्टर बताएगा कि दिल की बीमारी वाले व्यक्ति को ऐसी हालत में रखना कितना खतरनाक होता है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मुझे आधी रात के आस-पास सूचित किया कि मेरे पिता को अस्पताल ले जाया गया है।'

Every doctor with degree and experience that I spoke to about my father’s condition is baffled at the need to keep a 68 year old man with acute cardiac history in sub zero temperatures in a place that is not home. https://t.co/mf1clxgKXl