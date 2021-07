Pavitra Rishta 2: क्यों शुरू होने से पहले ही विवादों में फंसा सीरियल, बॉयकॉट करने की उठी मांग

India

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 13 जुलाई। टेलीविजन का मशहूर शो 'पवित्र रिश्ता' एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी कर रहा है, हालांकि इस बार सीरियल में काफी नए चेहरे नजर आने वाले हैं। प्लेटफॉर्म जी5 और एलटी बाला जी के पवित्र रिश्ता सीजन 2 के ऐलान के बाद से ही दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर 'पवित्र रिश्ता 2' को बॉयकॉट करने की मांग हो रही है, ट्विटर पर #BoycottPavitraRishta2 ट्रेंड कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस शो के बहिष्कार की मांग क्यों हो रही है, आइए जानते हैं।

Sushant started his career from Manav.

He showed his real nature in his role.

Please don't make money on name of Sushant.@anky1912 @ektarkapoor #BoycottPavitraRishta2

Our Manav Only Sushant 🦋 pic.twitter.com/VJmhQAHU4D