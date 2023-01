मंगला कांति रॉय कौन हैं ? 102 साल की उम्र में 'सारिंदा वादन' के लिए मिला पद्म पुरस्कार,इस वाद्य यंत्र को जानें

बंगाल के सारिंदा वादक मंगला कांति रॉय को 102 साल की अवस्था में पद्म पुरस्कार देने का ऐलान हुआ है। उनका आर्थिक जीवन बहुत ही तंगहाल रहा है। इस वाद्य यंत्र ने उन्हें लोकप्रियता दिलाई, लेकिन जीवन मुश्किल रहा है।

74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार ने कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की। इसमें 91 लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री देने का ऐलान भी किया गया है। इन 91 नामों में पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के 102 वर्षीय लोक कलाकार का नाम भी शामिल है। मंगला कांति रॉय। यह बचपन से ही सारिंदा बजाते रहे हैं। इनकी कला ऐसी है कि यह अपनी उंगलियों के दम पर पक्षियों और जानवरों की आवाजें निकाल लेते हैं। जब उनतक यह समाचार पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि, लोकप्रियता तो बहुत मिली थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा सम्मान मिलेगा, शायद कभी सोचा भी नहीं था। आइए उनके बारे में जानते हैं और 'सारिंदा' वाद्य यंत्र क्या होता है, यह भी जानते हैं।

#PadmaAwards2023 | Mangala Kanti Roy, 102-year-old Sarinda Player from Jalpaiguri, popular as one of the oldest folk musicians of West Bengal to receive Padma Shri in the field of Art (Folk Music) pic.twitter.com/4nrUm3MzIh

