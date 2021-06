India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 23 जून। कोरोना महामारी से लोगों के बचाव के लिए सोमवार को महज एक दिन 88 लाख लोगों को वैक्‍सीन लगाई गई। वहीं मंगलवार को 54.22 लाख लोगों को वैक्‍सीन लगाई गई। इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्‍या इतने बड़े पैमाने पर वैक्‍सीनेशन टिकाऊ है जब कि केंद्र सरकार ने दिसंबर तक सभी का टीकाकरण करवाने का वादा किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम ने एक दिन में केंद्र के "रिकॉर्ड" तोड़ टीकाकरण के पीछे के कार्यक्रम को समझाया।

पी चिदंबरम ने बुधवार को ट्वीट किया, "रविवार को जमाखोरी, सोमवार को टीका लगवाएं और मंगलवार को लंगड़ाकर चले जाएं। यही दुनिया में एक ही दिन में टीकाकरण का रिकॉर्ड" बनाने का रहस्य है।

वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता चिदंबरम ने घाव पर नमक छिड़कते हुए कहा इस "करतब" का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उल्लेख होने की संभावना है। इसके साथ ही उन्होंने कहा फिर भाजपा के 2019 के चुनावी नारे "मोदी है, मुमकिन है" को एक मेकओवर दिया।

"मुझे यकीन है कि "करतब" को गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह मिलेगी! चिदंबरम ने कहा कौन जानता है, मोदी सरकार को चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। 'मोदी है, मुमकिन है' को अब 'मोदी है' पढ़ना चाहिए, चमत्कार है।

चिदंबरम ने कहा संकट की जगह आपूर्ति प्रतीत हुई और आरोप थे कि मध्य प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने 'मैजिक मंडे' हासिल करने के लिए दिनों तक वैक्सीन की खुराक जमा की थी। सबसे अधिक खुराक देने वाले शीर्ष 10 राज्यों में से सात में भाजपा की सरकारें हैं। इस साल के अंत तक सभी वयस्कों को पूरी तरह से टीकाकरण के केंद्र के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रति दिन 97 लाख टीकाकरण किए जाने की आवश्यकता है। आपूर्ति की मौजूदा स्थिति इस पर सवाल उठाती है कि क्या लक्ष्य पूरा किया जाएगा।

सरकार का दावा है कि उसके पास टीकों की पर्याप्‍त क्षमता है। टीकाकरण के आंकड़ों में गिरावट तब भी आती है जब सरकार ने डेल्टा प्लस वैरिएंट घोषित किया, डेल्टा स्ट्रेन का एक नया वेरियंट जो पहली बार भारत में पाया गया, चिंता का एक प्रकार है। ऐसे समय में जब भारत कोविड की घातक दूसरी लहर से उभर रहा है और मामले कम हो गए हैं, देश में डेल्टा प्लस संस्करण के 40 से अधिक मामले हैं। कल सरकार ने वहां पाए गए डेल्टा प्लस मामलों पर महाराष्ट्र, केरल और मध्य प्रदेश को चेतावनी भेजी थी।

English summary

Chidambaram took a jibe at the vaccine's 'Magic Monday', said - this "feat" will be recorded in the Guinness Book of Records