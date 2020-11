बिहार चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस नेता चिदंबरम का तंज, गलत को छोड़कर, सच को अपनाएं

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: Bihar Election 2020 Results: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम (P. Chidambaram) ने बिहार चुनाव-2020 के मतगणना शुरू होते ही सोशल मीडिया पर एक अंग्रेजी की कविता पोस्ट की है। कविता पोस्ट कर उन्होंने विपक्ष पर तंज कसा है। पी चिदंबरम ने अंग्रेजी कविता Ring Out, Wild Bells की कुछ पंक्तियां शेयर कर लिखा है- 'आज का विचार'। कविता का अर्थ है- यह समय अब पुराने को छोड़कर नए को अपनाने का है। यहां पुराने से मतलब सत्ताधारी नीतीश कुमार (Nitish Kuamr) की सरकार से है। चुनाव आयोग ने 9 बजे तक के शुरुआती रुझानों को अधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती रुझानों में महागठबंधन बढ़त बनाए हुए है।

पी चिदंबरम ने जिस कविता के कुछ लाइनों को ट्वीट किया है, उसे Alfred, Lord Tennyson ने लिखा है। जिसका मतलब है, पुरानी अंगूठी (चीजों) को उतार फेकें, नई अंगूठी को पहनें। यह साल गुजर रहा है, इसे गुजरने दें। गलत को छोड़कर सच को अपनाएं।

Thought for today:

“Ring out the old, ring in the new,

Ring, happy bells,over the snow:

The year is going, let him go,

Ring out the false, ring in the true”