'मुस्लिमों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले आप कौन ?' RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भड़के ओवैसी

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमान वाले बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वे कौन होते हैं, मुसलमानों को भारत में रहने की अनुमति देने वाले ?

संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुसलमानों को लेकर दिए गए बयान पर असदुद्दीन ओवैसी तिलमिला गए हैं। उन्होंने ट्विटर के जरिए आरएसएस चीफ के बयान पर भड़ास निकाली है। उन्होंने कहा है कि अगर मुसलमान भारत में रह रहा है तो यह अल्लाह की मर्जी है, भागवत इसकी इजाजत देने वाले कौन हैं। उधर इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने भी ट्विटर के माध्यम से ही एंट्री मारी है और कहा है कि 'इंसान को इंसान' ही रहना चाहिए। गौरतलब है संघ प्रमुख ने इसके मुखपत्रों को दिए इंटरव्यू में मुसलमानों को लेकर अपनी राय रखी है, जो अब सियासी विवाद की वजह बन गया है।

