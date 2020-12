ब्रिटेन में सुपर-स्प्रेडर कोरोना वायरस, UK की सभी फ्लाइट्स पर तुरंत बैन लगाए सरकार: CM केजरीवाल

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। Coronavirus News: ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप के फैलाव के बाद एक बार फिर पूरी दुनिया में कोविड-19 के प्रकोप का डर फैल गया है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन (New Strain of Coronavirus) VUI-202012/01 के मिलने के बाद से कई देशों ने पहले ही यूके के लिए अपनी सभी फ्लाइट्स पर बैन लगा दिया है। इस बीच भारत सरकार पर भी लंदन जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द करने का दवाब बन गया है। सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से यूके से सभी उड़ानों पर तत्काल प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने एक ट्वीट में केंद्र सरकार से आग्रह करते हुए कहा, 'यूके में कोरोना वायरस का नया रूप मिला है, जो एक सुपर-स्प्रेडर है। मैं केंद्र सरकार से ब्रिटेन से सभी उड़ानों पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूं।' बता दें कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस का म्यूटेंट मिलने के बाद से दुनिया के कई देशों ने फिलहाल ब्रिटेन से यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड और बुल्गेरिया ने रविवार को ही ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया।

New mutation of corona virus has emerged in UK, which is a super-spreader.

I urge central govt to ban all flights from UK immediately.