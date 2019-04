कभी बेचते थे चाय अब बने नॉर्थ दिल्ली के मेयर, पीएम मोदी ने दी बधाई

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। अगर आपको लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं जो बचपन में चाय बेचते थे और देश के सर्वोच्च पर पर पहुंच गए तो आप गलत हैं। दरअसल नॉर्थ दिल्ली से भाजपा के पार्षद अवतार सिंह को मेयर चुनाव गया है। दिलचस्प बात यह है कि अवतार सिंह भी चाय बेचते थे और अब दिल्ली में मेयर बन गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुने गए नए मेयर से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। बता दें कि अवतार सिंह नॉर्थ दिल्ली से पहले दलित सिख मेयर चुने गए हैं, उन्हें निर्विवाद नॉर्थ दिल्ली का मेयर चुना गया है।

Had a great interaction with Smt. Sunita Kangra, Shri Avtar Singh and Smt. Anju Kamalkant. They will be serving as Mayors of South Delhi, North Delhi and East Delhi Municipal Corporations respectively.

My best wishes to them as they embark on their efforts to transform Delhi. pic.twitter.com/8l1j5ey7ql