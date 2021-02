4G मुबारक! जम्मू-कश्मीर में हाई स्पीड इंटरनेट फिर शुरू होने पर उमर अब्दुल्ला ने दिया रिएक्शन

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के बाद से पहली बार जम्मू और कश्मीर में 4जी मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिर बहाल कर दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश के प्रमुख सचिव (बिजली और सूचना) रोहित कंसल ने शुक्रवार, 5 फरवरी की शाम घाटी के लोगों को यह जानकारी दी। 4जी इंटरनेट फिर से शुरू होने के बाद जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा, 4G मुबारक! कभी नहीं से देरी भली।

आपको बता दें कि करीब दो साल पहले 5 अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के साथ ही राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। तब से लगभग 18 महीने बाद आज जम्मू और कश्मीर में लोगों को 4G इंटरनेट की सुविधा उठाने का अवसर मिला है। हलांकि इससे पहले जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने पोस्टपेड सिम पर हाई-स्पीड इंटरनेट सर्विसेज शुरू कर दी थी, लेकिन अब इसे सभी नेटवर्क पर बहाल कर दिया गया है। प्रशासन के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं।

4G Mubarak! For the first time since Aug 2019 all of J&K will have 4G mobile data. Better late than never.