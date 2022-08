नाले के गंदे पानी में होकर शव को ले जाना पड़ा श्मशान घाट, ओडिशा के कालाहांडी जिले की है घटना

India

oi-Kapil Tiwari

भुवनेश्वर, अगस्त 12। ओडिशा के कालाहांडी जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। दरअसल, यहां जिले के गोलामुंडा प्रखंड के बेहेरागुड़ा गांव में कुछ लोगों को अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए एक नाले को पार करके जाना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाले को उन लोगों ने पानी में उतरकर पार किया, क्योंकि वहां ना तो कोई पुल था और ना ही कोई और ऐसा रास्ता, जिससे वो श्मशान घाट जा सके।

This is sad!

In a shocking incident from Kalahandi in Odisha, family members of a deceased had to cross a swollen nullah to cremate the body risking their lives after roads leading to crematorium were flooded due to torrential rain for past few days. pic.twitter.com/reJ1eSoWEE