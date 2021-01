India

oi-Ankur Kumar

भुवनेश्‍वर/सतारा। ओडिशा और महाराष्‍ट्र में हुए अलग-अलग सड़क हादसों में 12 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 20 लोग घायल हुए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ओडिशा में कोरापुट जिले के कोटपूत में एक वैन के पलट जाने से नौ लोगों की मौत हो गई है।

साथ ही इस हादसे में 13 लोग घायल भी हुए हैं। कोरापुट के डीएम मधुसूदन मिश्रा नें बताया कि यात्री ओडिशा के सिंधिगुड़ा गाँव से छत्तीसगढ़ के कुल्टा गाँव की ओर जा रहे थे। घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। मृतकों की अभी पहचान नहीं हो सकी है। शवों को पोस्‍टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

"Passengers were travelling from Sindhiguda village in Odisha to Kulta village in Chhattisgarh. Injured have been shifted to the hospital for treatment," says Madhusudan Mishra, DM Koraput pic.twitter.com/3uPgOzACWR

Odisha: Nine people died, 13 injured after a van overturned in Kotput, Koraput district.

वहीं महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड के पास दो वाहन आपस में टकराने से सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में आठ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस ने बताया कि मरने वाले तीन व्यक्ति पुणे के पहलवान थे और कोल्हापुर से कार में वापस लौट रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Maharashtra: Three persons died, eight injured in a road accident near Karad in Satara district.

"All three who died were wrestlers from Pune and were returning from Kolhapur in a car. Two vehicles collided while overtaking each other," say police pic.twitter.com/1IGkvR9xNz