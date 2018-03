ओडिशा: एयरपोर्ट पर जब्त किए गए 22 लाख के गहने और विदेशी मुद्रा

भुवनेश्वरः ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर स्थित बिजू पटनायक हवाई अड्डे पर इंटेलिजेंस विंग ने 22 लाख के गहने और विदेशी मुद्रा जब्त की है। इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन यात्रियों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है।

तीनों लोगों को गिरफ्तार किया जा सकता है। इससे पहले भी इस एयरपोर्ट पर कई बार इस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैँ।

Jewellery & foreign currency worth Rs 22 lakhs seized by Air Intelligence Wing at Biju Patnaik International Airport in Bhubaneswar #Odisha pic.twitter.com/ZMXDDcKm56