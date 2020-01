अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका व भूटान में भी हैं NRC, ये रहा सबूत!

India

बेंगलुरू। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट का विरोध अब तक नहीं थमा है। राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में जारी अनिश्चितकालीन धरना इसके सबूत हैं।

सीएए में चिन्हित तीन इस्लामिक राष्ट्र क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म के अनुयायी, जो पिछले कई वर्षों से भारत में एक शरणार्थी का जीवन गुजार रहे हैं, उन्हें सरल तरीके से नागिरकता प्रदान करने के लिए यह कानून लाया गया है।

इस कानून में मुस्लिम को बाहर रखा गया है, क्योंकि सीएए में चिन्हित तीनों राष्ट्र इस्लामिक राष्ट्र हैं, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, वहां उन्हें कौन प्रताड़ित कर सकता है। सीएए से मुस्लिम को बाहर रखने के पीछे आधार था कि एक मुस्लिम इस्लामी कानून और शरिया संचालित राष्ट्र में रहना पसंद करता है, वह क्यों बहुसंख्यक हिंदुस्तान में आना पसंद करेगा?

चूंकि तीनों चिन्हित देश इस्लामिक राष्ट्र हैं तो माना गया कि मुस्लिमों का हित ज्यादा सुरक्षित होगा और वहां उन्हें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसियों की तुलना में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का कोई संकट भी नहीं है। फिर भी अगर कोई अफगानी,पाकिस्तानी, बांग्लादेशी नागरिक हिंदुस्तान की नागरिकता चाहिए, तो सीएए में उन्हें प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के आंकड़े पिछले 70 वर्ष के अंतराल में तीनों इस्लामिक राष्ट्रों में तेजी से घटी अल्पसंख्यकों की आबादी से लगाया जा सकता हैं। पाकिस्तान में वर्ष 1951 में 22 फीसदी से अधिक हिंदू आबादी थी, लेकिन 2021 तक आते-आते वहां हिंदुओं की आबादी सिमट कर 2 फीसदी पहुंच गई है।

इसी तरह अफगानिस्तान में तालिबानी का वर्चस्व बढ़ा तो वहां रह रहे हिंदू और सिख आबादी को भागकर भारत में शरण लेनी पड़ी। वहीं, बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) में आजादी के बाद मौजूद 30 फीसदी से अधिक हिंदू आबादी अब सिमट कर 10 फीसदी पर पहुंच गई है।

चूंकि माना जाता है कि हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों के लिए हिंदुस्तान एक विकल्प है जबकि प्रताड़ित मुस्लिमों के लिए पूरी दुनिया में कही भी जा सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में 56 से अधिक इस्लामिक राष्ट्र हैं। पाकिस्तान का उदाहरण लें, तो क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ, जो पहले युसुफ योहन्ना थे, उन्हें प्रताड़ना के शिकार होकर ही धर्म बदलना पड़ा। इसी तरह हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया को धार्मिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा और इसका असर उनके क्रिकेटिंग कैरियर पर भी पड़ा।

पाकिस्तान क्रिकेटर दानिश कनेरिया को पाकिस्तान के नेशनल क्रिकेट टीम में बने रहने के लिए धर्म परिवर्तन का दवाब डाला गया। इसकी पुष्टि पूर्व क्रिकेटर और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशूहर शोएब अख्तर ने भी हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में किया कि कैसे एक अच्छे क्रिकेटर का कैरियर पाकिस्तान में चौपट हो गया। अभी हाल में दानिश कनेरिया ने तंग आकर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान जाने की धमकी दी है।

